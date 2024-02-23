Президент США Джо Байден после встречи с вдовой и дочерью покойного российского оппозиционера Алексея Навального анонсировал персональные санкции против президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает CNN.

"Завтра мы объявим о санкциях против Путина, который ответственен за его (Навального) смерть", - заявил президент США после встречи с семьей Навального.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пообещала "сотни, сотни и сотни" санкций против России в новом пакете Соединенных Штатов.

По словам Нуланд, Вашингтон введет новые санкции против России ко второй годовщине начала войны в Украине. Ряд мер будет направлен против тех, кто несет ответственность за смерть Алексея Навального, но большинство из них ударит по "военной машине Путина" и закроет пробелы в существующих санкциях.

Также в Белом доме говорили, что Вашингтон планирует в пятницу, 23 февраля, обнародовать новый пакет санкций в отношении РФ в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщалось, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.