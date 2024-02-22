Президент США Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными.

Об этом сообщает аккаунт главы Белого дома в соцсети Х.

"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными – близкими Алексея Навального – чтобы выразить соболезнования в связи с их трагической потерей. Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также в бесчисленном количестве людей по всей России, борющихся за демократию и права человека", – написал Байден.

Встреча прошла в Калифорнии. В официальном расписании хозяина Белого дома она отсутствовала. Юлия Навальная приехала в Стэнфорд к дочери Дарье накануне.

Ранее вдова Навального уже встречалась в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Глава европейской дипломатии после встречи заявил, что Путин "ответит за смерть Навального".

Между тем матери умершего российского оппозиционера Людмиле Навальной показали тело сына, и она подписала медицинское свидетельство о его смерти.

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.