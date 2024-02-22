Матери умершего российского оппозиционера Алексея Навального Людмиле Навальной показали тело сына, и она подписала медицинское свидетельство о его смерти. Однако в выдаче тела мать политика получила отказ.

Об этом Людмила Навальная сообщила в своем видеообращении.

По ее словам, она провела сутки в управлении Следкома РФ в Салехарде наедине со следователями и криминалистами.

"Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписала", – уточнила Навальная.

В то же время она заявила, что ей не отдают тело и требуют провести тайные похороны без прощания.

Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: "Вот здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна", – заявила Навальная.

Следователи угрожают, что, если она не согласится, "они что-то сделают с телом", добавила женщина.

О том, какая причина смерти указана в медицинском свидетельстве, она не сказала.

Между тем пресс-секретарь умершего политика Кира Ярмыш в соцсети X сообщила, что в медицинском заключении о смерти Навального, показанном его матери, говорится, что причины смерти естественные.

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.

В Украине, на Западе и в российской оппозиции сразу же заявили, что российского оппозиционера убил президент РФ Владимир Путин.

Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали возможные последствия его смерти.