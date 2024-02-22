Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов заявил, что матери покойного Людмиле Навальной выдвигали несколько условий, выполнив которые, она сможет отвезти тело политика в Москву.

Об этом сообщает ВВС.

Среди таких условий Жданов назвал:

сопровождение семьи Навального сотрудниками Следственного комитета РФ на протяжении всего времени до окончания похорон;

уведомление о том, на каком именно кладбище будет похоронен оппозиционер;

сохранение в тайне информации о похоронах до того, как самолет с телом Навального приземлится в Москве.

По словам Жданова, после того как родственники Навального выбрали для похорон Троекуровское кладбище, следователи начали настаивать на Хованском кладбище, а Людмилу Навальную попросили выбрать зал для прощания с политиком поближе к этому кладбищу.

Также следователи настаивали на том, чтобы похороны прошли "тихо, в тайном режиме", заявил соратник Навального.

Ранее стало известно, что в медицинском заключении о смерти Навального, показанном его матери, сказано, что причины смерти оппозиционера естественные.

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.