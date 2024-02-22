Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пообещала "сотни, сотни и сотни" санкций против России в новом пакете Соединенных Штатов.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам Нуланд, Вашингтон введет новые санкции против России ко второй годовщине начала войны в Украине.

Замгоссекретаря США добавила, что ряд мер будет направлен против тех, кто несет ответственность за смерть Алексея Навального, но большинство из них ударит по "военной машине Путина" и закроет пробелы в существующих санкциях.

Ранее в Белом доме говорили, что Вашингтон планирует в пятницу, 23 февраля, обнародовать новый пакет санкций в отношении РФ в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

А перед этим послы Евросоюза утвердили 13-й пакет санкций против РФ. 13-й пакет санкций концентрирует большую часть усилий на обеспечении соблюдения уже существующих ограничений, его воздействие нацелено на около 200 сотен чиновников и организаций, что делает его крупнейшим пакетом экономических мер. Пакет также включает санкции в отношении российских транспортных компаний, занимающихся распространением вооружений.