После 15 марта Евросоюз снимет санкции с бывшего главы "Яндекса" Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК "Система" Сергея Мндоянца, а также главы словацкого отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Один из дипломатических источников сообщил агентству, что введение санкций в этих трех случаях было признано "неоправданным с юридической точки зрения".

В конце августа сооснователь "Яндекса" Волож попросил Евросоюз снять с него введенные в прошлом году санкции. Волож выступал против вторжения РФ и заявлял, что в Украине у него "живут друзья и родственники", и что он "в ужасе" от войны.

В сентябре мы писали, что Евросоюз не планирует продлевать санкции, введенные против других трех российских бизнесменов. Это владелец холдинга РБК и бывший совладелец газеты "Комсомольская правда" Григорий Березкин, бывший акционер "Нортгаза", бывший член Совета Федерации РФ миллиардер Фархад Ахмедов и бывший генеральный директор Ozon Александр Шульгин.