Евросоюз не планирует продлевать санкции, введенные против трех российских бизнесменов. Это владелец холдинга РБК и бывший совладелец газеты "Комсомольская правда" Григорий Березкин, бывший акционер "Нортгаза", бывший член Совета Федерации РФ миллиардер Фархад Ахмедов и бывший генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

По данным агентства, действие введенных ЕС ограничительных мер в отношении Березкина, Шульгина и Ахмедова истекает 15 сентября. Ограничения требуют продления каждые полгода, но в этом случае этого не произойдет.

Шульгин добился отмены санкций через Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Менеджера добавили в санкционный список 8 апреля 2022 года, а через несколько дней он ушел с руководящей должности.

В суде защита Шульгина объясняла беспочвенность санкций, введенных против россиянина, отсутствием его влияния на бизнес после увольнения из компании. Суд же считал, что даже без поста гендиректора менеджер может не оставлять позиции, но Совет Евросоюза не смог подтвердить эти предположения.

Что касается Ахмедова, то он стал широко известен после того, как в марте в сеть слили его разговор с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, во время которого он резко критиковал вторжение в Украину и политику российских властей в целом.

Ранее санкции снимали только с родственников российских бизнесменов. Причем до сих пор достоверно неизвестен механизм снятия ограничений.

Как мы писали в конце августа, российский олигарх и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попросил Евросоюз снять с него введенные в прошлом году санкции.

А в июле стало известно, что Великобритания сняла санкции с банкира Олега Тинькова.