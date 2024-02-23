В пятницу, 23 февраля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против РФ.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В новый пакет санкций вошли 106 физических и 88 юридических лица. В частности, компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

"Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры против российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на дальнейшие организации в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто отвечает за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей", - заявил высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Также Британия присоединилась к ограничениям на импорт железа и стали из РФ и комплексу мер по контролю импорта.

Новые санкции приурочены ко второй годовщине вторжения РФ.

Напомним, что ранее Китай выступил против санкций Евросоюза, ограничивающих торговлю с Россией, назвав их "незаконными". МИД Китая заявил, что Пекин "примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий".