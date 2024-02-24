Новые санкции США вряд ли поменяют тот факт, что в этом году Россия будет расти быстрее, чем Соединенные Штаты, Германия, Франция или Великобритания.

Об этом пишет Washington Post.



"Путин пережил попытки США и Европы подорвать его экономику, наращивая расходы на оборону и находя клиентов и поставщиков в Азии, чтобы заменить торговых партнеров, которых он потерял на Западе", - говорится в статье.

Финансовые и торговые ограничения Запада и его союзников не привели Россию к экономическому коллапсу, "не говоря уже о том, чтобы убедить Кремль отказаться от своих военных планов".

Причина - неучастие в санкционной войне против РФ крупнейших азиатских экономик.

"Это первый геополитический кризис, в котором не участвуют все основные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической мощью. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", - заявил изданию эксперт по санкциям Николас Малдер из Корнельского университета.

Газета напоминает, какие расчеты падения экономики России публиковали в США и как вышло на самом деле.

"Валовой внутренний продукт России сократился в 2022 году на 1,2 процента, что намного меньше 15-процентного снижения, прогнозируемого Институтом международных финансов, промышленной группой в Вашингтоне. А в прошлом году Россия восстановилась, развиваясь быстрее, чем Соединенные Штаты" - говорится в статье.

Ожидается, что в этом году темпы экономического роста в России составят 2,6 процента в год, "что значительно превышает предыдущие прогнозы и по сравнению с 2,1 процента в США"

"У него достаточно денег, чтобы поддержать экономику и поддержать армию. И это может продолжаться долго", - заявила экономист Элина Рыбакова, вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики.

Ранее New York Times сообщила, что Россия сохраняет финансовую и политическую устойчивость, благодаря запасам нефти и газа. Цель санкций Вашингтона, напоминает газета, заключалась в том, чтобы компании и страны разорвали связи с Москвой. Но два года спустя РФ оказалась "не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники".

Сегодня два года года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

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