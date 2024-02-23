США не удалось изолировать Россию, запасы нефти и газа обеспечили финансовую и политическую устойчивость страны.

Об этом пишет газета The New York Times.

Цель санкций Вашингтона, напоминает газета, заключалась в том, чтобы компании и страны разорвали связи с Москвой.

Но два года спустя РФ оказалась "не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники".

"Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада", – говорится в материале газеты.

Кроме того, издание пишет, что в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки влияние РФ сильно как никогда и даже растет.

"Россия ни в коем случае не загнана в рамки. Она не ограничена ни экономически, ни дипломатически, и она доносит свое послание о войне", – говорит Майкл Киммейдж, историк холодной войны из Католического университета Америки, который был чиновником Госдепартамента в администрации Обамы.

Напомним, по данным CNN, Россия получила беспрецедентный доход от рекордных прошлогодних продаж сырой нефти в Индию.

Также газета Financial Times писала, что устойчивость экономики РФ к санкциям стала неожиданностью для многих экспертов.