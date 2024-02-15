России хватит ресурсов, чтобы выделить запланированные 100 млрд долларов на оборону в 2024 году и поддерживать такие расходы даже после завершения войны в Украине.

Такое мнение озвучил российский оппозиционный экономист Владислав Иноземцев в интервью изданию "Радио Свобода".

Данная сумма - это треть всего бюджета РФ и около 6% её ВВП. Для сравнения: в СССР оборонные расходы достигали 21% ВВП.

Иноземцев считает, что столь крупные военные инвестиции приводят к росту экономики РФ "по всей цепочке" - из-за увеличения потребления, добычи и транспортировки ресурсов. Поэтому, вероятнее всего, Владимир Путин продолжит расходовать на ВПК крупные суммы, даже если война в Украине закончится.

"Потери военной техники (РФ - Ред.) настолько масштабны, что ВПК придётся работать от четырех до семи лет для того, чтобы их восстановить. Поэтому идея о том, что вот война закончится и все эти люди останутся без работы и поддержка рухнет, - это сказки. Ещё как минимум 3-4 года в том же темпе оборонка будет работать на склад под будущую войну или под возмещение потери нынешней", - заявил Иноземцев.

Он также сказал, что довольно профессионально проявил себя и экономический блок российского правительства.

"У них, как выяснилось, очень адекватное представление, что происходит с российской финансовой системой, с налогообложением, с финансовыми потоками", - резюмировал Иноземцев.

Ранее западные СМИ писали, что в 2024 году экономика России будет расти быстрее, чем прогнозировал МВФ.

По мнению Financial Times, устойчивость экономики РФ к санкциям стала неожиданностью для многих экспертов.