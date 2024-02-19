Россия имеет беспрецедентную сумму денег в государственной казне, чему способствуют продажи сырой нефти в Индию в прошлом году на рекордные 37 миллиардов долларов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

При этом сообщается, что часть этой нефти экспортировано в США в виде нефтепродуктов на сумму более одного миллиарда долларов.

CNN отмечает, что продажи российской нефти в Индию не подпадают под санкции и являются вполне законными, хотя экспертиза маршрутов доставки экспертами позволяет предположить, что в этом огромном объеме поставок может участвовать "теневой флот" танкеров, специально созданный Москвой.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что до 90% своей нефти в 2023 году Россия продала Китаю и Индии.

Также агентство Bloomberg писало, что Россия наращивает до рекордных отметок экспорт нефти после январских перебоев из-за непогоды. По данным агентства, средний недельный объем поставок вырос примерно на 880 000 баррелей в день и стал самым высоким в этом году.