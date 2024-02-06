Морские перевозки российской нефти восстановились после двухнедельных перебоев, и поток нефти из основных экспортных терминалов страны достиг рекордного уровня.

Об этом сообщает Bloomberg.

В период с 22 по 28 января морской экспорт российской нефти упал на 250 тысяч баррелей в стуки из-за сильных морозов, штормов в Приморском крае и ремонтных работ в терминале Усть-Луга.

За неделю с 29 января по 4 февраля погрузку в порту Козьмино, который обеспечивает поставки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, завершили 11 танкеров. Объемы поставок из Усть-Луга и Приморска тоже выросли.

По данным агентства, средний недельный объем поставок вырос примерно на 880 000 баррелей в день и стал самым высоким в этом году.

Неделю назад мы писали, что Россия обогнала США как как крупнейшего поставщика дизельного топлива в Бразилию. Поставки дизтоплива выросли на 4600%, а мазута - почти на 400%. Это дало российской экономике 8,6 млрд долларов в условиях войны с Украиной.

Также мы разбирались, что будет с транзитом российского газа через Украину после 2024 года.