Бразилия в прошлом году стала крупнейшим покупателем российского дизельного топлива. РФ обогнала США как крупнейшего поставщика в Бразилию. Ее доля выросла с 50% до 85%.

Об этом сообщает Financial Times.

Поставки дизтоплива выросли на 4600%, а мазута - почти на 400%. Это дало российской экономике 8,6 млрд долларов в условиях войны с Украиной.

Москва продает сырую нефть и нефтепродукты по сниженным ценам из-за западных санкций. Эксперты считают, что именно цена сыграла решающую роль, а не политика.

Бразилия входит в десятку крупнейших стран - производителей нефти, но полагается на импорт дизтоплива.

Из-за санкций Россия переориентировала свой экспорт, в основном в Азию. По данным Reuters, объем торговли между Россией и Китаем в прошлом году достиг рекордных $240 миллиардов. Отмечается, что Китай, один из крупнейших потребителей нефти в мире, стал основным экономическим спасательным кругом для России - экспортера энергоносителей, находящегося под западными санкциями.

Также российские энергоносители покупает Индия. Недавно сообщалось, что в этой стране застряли танкеры РФ с нефтью. Речь о 14 судах, на борту которых находятся десять миллионов баррелей. Они не могут начать отгрузку из-за коммерческого спора между "Роснефтью" и компанией Indian Oil Co.