Импорт во Францию российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 50%. В то же время поставки топлива из Франции в другие страны ЕС увеличились на 17%.

Об этом сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Согласно данным CREA, французский импорт российского СПГ вырос на 50% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки газа из Франции в другие страны ЕС выросли на 17%.

При этом резко увеличился экспорт в Германию (на 165%) и Испанию на (108%).

Также в отчете указывается, что импорт природного газа из России в Турцию вырос на 14% в январе из-за резкого увеличения спроса.

CREA пишет, что Китай был крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в январе, на его долю пришлось 33% (7,1 млрд евро) от общего объема импорта. Турция занимает второе место по объему импорта с долей 20% (3,1 млрд евро), а третье место занимает Индия с долей импорта 18% (2,8 млрд евро). На ЕС и Бразилию пришлось 13% (2,1 млрд евро) и 4% (0,7 млрд евро) соответственно.

Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива в ЕС были Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Чехия, при этом объем импорта трубопроводного газа Венгрией в январе 2024 года упал на 18%.

Ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива упали на 10% (70 млн евро в день) в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем, отмечает CREA.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия наращивает до рекордных отметок экспорт нефти после январских перебоев из-за непогоды.

Также мы сообщали, что Россия обогнала США как крупнейшего поставщика дизельного топлива в Бразилию.