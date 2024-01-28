Европа, "зависимая от газа, меняет один энергетический риск на другой", заменяя поставки природного газа из России поставками сжиженного природного газа из США.

Так считает агентство Bloomberg.

"Вместо того, чтобы заменить российское топливо возобновляемыми источниками энергии следующего поколения, континент все чаще обращается к американскому природному газу. Но это тоже рискованно", - считают эксперты.

Издание напоминает, что в пятницу Белый дом приостановил выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного газа в целях защиты климата. Это решение "посылает реальный сигнал относительно солидарности и надежности поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

При этом Брюсселю "стоило бы задуматься", поскольку "за очень короткий период США получили значительную долю поставок газа в Европу, затмив все оставшиеся поставки газа из России". Говорится о половине рынка Европы, который стали контролировать американцы.

"Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если снова не появится больше российского газа и катарцы решат не участвовать в ценовой войне за долю рынка. Наградой для Европы станет разнообразие поставщиков из США", - говорят эксперты.

По их мнению, "риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем", что может породить проблемы с поставками газа в ЕС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что транзит российского газа через Украину в 2025 году может осуществляться без участия украинских компаний.