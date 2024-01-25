Кабмин опровергает слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявляет, что Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года.

Об этом они сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - заявила пресс-служба правительства.

Однако Кабмин говорит, что Киев "может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети".

Ранее премьер Словакии заявил, что Украина будет открыта для транзита российского газа в следующем году. Такое заявление сделал премьер Роберт Фицо после встречи с премьер Денисом Шмыгалем.

Перед этим Шмыгаль заявил, что они подписали совместное заявление, которое должно усилить двусторонние отношения. При этом Братислава не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, который также поможет со строительством оборонительных рубежей.

"Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза", - сообщил Шмыгаль.