Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Ужгороде со своим словацким коллегой Робертом Фицо.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"На повестке дня наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", - написал Шмыгаль.

Также премьер Украины отметил, что несмотря на разногласия, "мы намерены сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам".

Накануне визита Фицо призвал Киев согласиться оставить РФ захваченные территории. А также заявил, что Украина "контролируется США".

В МИД Украины ему ответили, что не может быть компромисса по территориальной целостности.

"Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны. Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края", - заявил спикер ведомства Олег Николенко.

Также Фицо уже сказал, что заявит Шмыгалю о намерении блокировать вступление Украины в НАТО. Также он собирался подтвердить, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.