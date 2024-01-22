В МИД Украины ответили словацкому премьер-министру Роберту Фицо, который высказал мнение, что Украине нужно отказаться от части своих территорий, захваченных РФ, ради заключения мира.

Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что Украина защищает Словакию от вторжения Путина.

"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны. Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края.

Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны совместными усилиями приближать украинскую победу", - написал Олег Николенко.

Напомним, что в интервью RTVS словацкий политик сказал "должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донецка и Луганска? Это нереально".

Ранее мы писали о том, что Роберт Фицо поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в блокировании помощи Украине от ЕС.