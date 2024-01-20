Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией и Беларусью.

Об этом пишет местное издание Pravda.

Правительственный приказ, который вводил данное запрещение, отменила новый министр культуры Мартина Шимковичова. Документ действовал с марта 2022 года.

"В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - заявила министр.

Ранее Словакия просила разрешения продавать продукты из российской нефти.

По завершению срока действия исключения, что позволяло Словакии продавать продукты переработки российской нефти, Прага и Братислава захотели продлить действие этого правила в рамках следующего, 12-го пакета санкций ЕС против России.

Так, Словакия, Чехия и Венгрия могут продолжать использовать нефть из российского нефтепровода "Дружба", несмотря на нефтяное эмбарго ЕС, пока не появятся альтернативные источники поставок.

Мы также сообщали, что премьер Словакии Фицо принял посла РФ для "стандартизации отношений".

"Фицо заявил, что Словакия должна готовиться к периоду после завершения конфликта в Украине и "стандартизации отношений" с Россией", - писали СМИ.