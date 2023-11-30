Премьер Словакии Роберт Фицо принял российского посла, обсуждали "стандартизацию отношений" после завершения войны в Украине.

Об этом пишут словацкие СМИ со ссылкой на российское посольство.

"Фицо сегодня заявил, что Словакия должна готовиться к периоду после завершения конфликта в Украине и "стандартизации отношений" с Россией", - пишут они.

Ранее Фицо называл войну в Украине "замороженным конфликтом" который невозможно решить путем отправки оружия ВСУ, против которой выступает Братислава.

Перед этим стало известно, что Словакия больше не будет передавать Украине оружие со своих складов. Об этом заявил новый министр обороны страны Роберт Калиняк генсеку НАТО Столтенбергу.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 644-го дня.

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