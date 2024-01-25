"Украина открыта для транзита российского газа после 2024 года, работа над деталями соглашения может быть завершена в ближайшее время".

Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, заявив о готовности Украины разрешить транспортировку российского природного газа через ее территорию после окончания текущего транзитного соглашения в 2024, сообщает Bloomberg.

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии. Я верю, что мы сможем завершить работу над деталями этого соглашения в ближайшее время", - заявил Фицо.

Денис Шмыгаль после встречи с Фицо не упоминал о российском газе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сказал ему, что не верит в возможность решения происходящего в его стране конфликта военными методами.

"На сегодняшней довольно продолжительной встрече было продемонстрировано, что наши взгляды с премьером украинского правительства по некоторым темам существенно расходятся. Это прежде всего взгляд на саму войну, происходящую в Украине. Я повторил председателю правительства, что не верю в военное решение этого конфликта", – сказал Фицо.

Ранее Шмыгаль рассказывал об итогах встречи с премьер-министром Словакии в Ужгороде.