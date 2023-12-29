Количество должностей чиновников с 1 января сокращается на 20 тысяч.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что "это только первый этап".

"Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов. Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% премии", - отметил он.

Одновременно с 1 января, сообщил он, сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.

Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит сэкономить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

Ранее сообщали, что Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с западными партнерами из-за неопределенности с бюджетом на 2024 год. В нем говорится, что финансирование необходимо уже в следующем месяце, и оно должно быть направлено на "неотложные бюджетные нужды" Украины. Шмыгаль имеет в виду "поддержание работы правительства, выплату зарплат учителям, госслужащим, а также выплату пенсий".

Перед этим министр экономики заявила, что без западной помощи пенсионеры не получат вовремя пенсии, а чиновники и учителя зарплаты. Говорит, деньги нужны "срочно" - 37 млрд долл. внешней поддержки на год.