Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде подписали совместное заявление, которое должно усилить двусторонние отношения.

Об этом Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

В этом документе Словакия заверила Украину в своем уважении к территориальной целостности Украины, выразила поддержку "формуле мира" президента Владимира Зеленского, отметила важность своего участия в восстановлении Украины и развития военно-технического сотрудничества.

Также с Фицо договорились, что Братислава не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, который также поможет со строительством оборонительных рубежей.

"Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза", - сообщил Шмыгаль.

Фицо пока заявлений не делал.

Напомним, сегодня Шмыгаль встретился в Ужгороде со своим словацким коллегой Фицо.

Накануне визита словацкий премьер призвал Киев согласиться оставить РФ захваченные территории. А также заявил, что Украина "контролируется США".