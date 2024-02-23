11 стран, 26 компаний. Кого затронули новые санкции США против РФ
Введенные в связи со смертью Алексея Навального новые санкции Соединённых Штатов против России затронули 26 юридических лиц в 11 странах, включая КНР, Сербию и ОАЭ.
Об этом сообщает американский Минфин.
По данным США, указанные страны поставляли Москве технологии и товары двойного назначения в обход ранее принятых запретов.
В санкционный список попали:
- инвестиционная компания Elbrus Capital;
- российские банки "Модульбанк", "РостФинанс Банк", "СПБ банк" и банк "Авангард";
- оператор карт "МИР";
- застройщик ПИК;
- производитель автомобилей AURUS;
- горнодобывающая компания "Мечел";
- Сибирская угольная энергетическая компания;
- Росгеология.
Ограничения введены против Вадима Калинина - руководителя исправительной колонии "Полярный волк", где умер Навальный. Также под санкции попали заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев и начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин.
Накануне Джо Байден пообещал Путину персональные санкции после встречи с вдовой и дочерью Навального.
"Завтра мы объявим о санкциях против Путина, который ответственен за его (Навального) смерть", - заявил президент США после встречи с семьёй умершего.
Между тем Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против РФ, расширяющий ограничительные меры и вводящий ряд персональных рестрикций.