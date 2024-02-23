Введенные в связи со смертью Алексея Навального новые санкции Соединённых Штатов против России затронули 26 юридических лиц в 11 странах, включая КНР, Сербию и ОАЭ.

Об этом сообщает американский Минфин.

По данным США, указанные страны поставляли Москве технологии и товары двойного назначения в обход ранее принятых запретов.

В санкционный список попали:

инвестиционная компания Elbrus Capital;

российские банки "Модульбанк", "РостФинанс Банк", "СПБ банк" и банк "Авангард";

оператор карт "МИР";

застройщик ПИК;

производитель автомобилей AURUS;

горнодобывающая компания "Мечел";

Сибирская угольная энергетическая компания;

Росгеология.

Ограничения введены против Вадима Калинина - руководителя исправительной колонии "Полярный волк", где умер Навальный. Также под санкции попали заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев и начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин.

Накануне Джо Байден пообещал Путину персональные санкции после встречи с вдовой и дочерью Навального.

"Завтра мы объявим о санкциях против Путина, который ответственен за его (Навального) смерть", - заявил президент США после встречи с семьёй умершего.

Между тем Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против РФ, расширяющий ограничительные меры и вводящий ряд персональных рестрикций.