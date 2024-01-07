Украина теряет убитыми и тяжелоранеными на войне 30 тысяч человек в месяц.

Об этом заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

По его мнению, власти должны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтоб показать людям всю серьёзность ситуации и мотивировать тем самым их идти служить в ВСУ, а не уклоняться всеми способами от мобилизации.

"Я считаю, что власти должны назвать число погибших украинцев. Я знаю, как они этого не хотят и я знаю, как это трудно будет принять. Но по-другому вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками о том, что могут служить все, кто угодно, кроме меня, невозможно. Нужно честно сказать: 500 тысяч, о которых сейчас говорят, это, если разделить на месяцы, то это по 30 тысяч ежемесячно. И тогда мы примерно поймем, что происходит на фронте. Это убитыми и тяжелоранеными. Нужно людям сказать правду, я уверен, что украинцы заслужили знать правду", - заявил Луценко.

Отметим, что официально названные Луценко цифры потерь украинское командование не подтверждало.

Ранее нардеп ВР Безуглая рассказала, что на войне каждые пять минут погибает или получает ранение гражданин страны. Исходя из данных, заявленых Безуглой, суточные потери Украины погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год).

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