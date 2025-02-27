Большинство опрошенных украинцев (87,5%) считают уровень коррупции в стране высоким (33,6%) или очень высоким (53,9%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Socis, который публикует NV.

71,3% населения считают, что за время войны уровень коррупции только вырос. 57,4% считают ответственными в этом власть.

Если брать отдельные государственные институты, то наибольшая ответственность за высокий уровень коррупции, по мнению опрошенных, лежит на антикоррупционных органах в лице НАБУ и САП (39,3%), а также на президенте (35,6%).

Напомним, предыдущая часть этого опроса показала, что коррупция является главной претензией к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также то, что он проиграл бы сейчас бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному на выборах.

Также мы писали, что согласно опросу Socis за февраль 2025 года против снижения возраста мобилизации в Украине выступают 86,5% украинцев, 80% негативно относятся к деятельности ТЦК.

Кроме того, 79,9% украинцев считают недопустимым проведение мобилизации в такой форме, как сейчас.