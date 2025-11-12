Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) встретились с новым куратором из Федерального бюро расследований (ФБР) США в рамках дела "Энергоатома".

Об этом сообщает издание ZN со ссылкой на источники.

По информации издания, недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя (такие изменения происходят каждые четыре-шесть месяцев), и в Киев прибыл новый офицер Федерального бюро расследований США. Одна из его первых рабочих встреч с детективами была именно по кейсу бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще при создании Бюро. У него есть собственный кабинет в здании НАБУ и ежедневно он общается с детективами, находясь в курсе всех расследований, особенно топ-коррупционных дел.

Меморандум о сотрудничестве обновляется каждые два года. После прихода администрации Дональда Трампа действовал короткий технический перерыв, однако после визита директора НАБУ Семена Кривоноса в США и его встречи с первым заместителем директора ФБР документ был переподписан.

В рамках этого меморандума осуществляется постоянное оперативное взаимодействие между НАБУ и ФБР по делам, касающимся топ-коррупции. Такая координация представляет собой техническую процедуру, предусмотренную межведомственными договоренностями.

