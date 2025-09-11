На Волыни выпавшая из самолета украинская ракета упала на дом.

Об этом сообщает местный телеканал "Аверс" и публикует видео последствий.

Со ссылкой на местных жителей села Копыль телеканал сообщает, что ракета выпала из украинского самолета во время тренировочного полета.

Как говорят источники телеканала, в разрушенном доме живут родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. К счастью, людей в доме на тот момент не было.

Ранее мы публиковали видео, как в Польше десантники НАТО во время учений приземлились на село вместо запланированного пустыря. Один из них запутался в проводах.

А два года назад мы писали, что на Белгород в РФ упали две российские бомбы. Одна взорвалась, а другую бомбу не смогли найти сразу, потому что она ушла в землю на семь метров, не разорвавшись. Заявлялось, что при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

