Президент Польши Кароль Навроцкий не в курсе об информации о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Wirtualna Polska.

"Видимо, произошло какое-то недоразумение. Я не имел такой информации", - сказал Навроцкий в ответ на вопрос журналистов.

Президент отметил, что в ближайшее время власти "прояснят ситуацию и придут к общему решению".

Сам Пшидач отметил, что Польша и ранее передавала военную технику Украине, но это всегда происходило "не только с ведома, но и с согласия президента республики".

"Кажется, что и в этом вопросе правительство должно не только информировать президента, но и проводить внутренний анализ и обсуждение", - подчеркнул глава Бюро по вопросам обороны.

Ранее мы писали, что Польша желает получить от Киева беспилотные и ракетные технологии взамен на передачу Украине своих списанных советских истребителей МиГ-29.

Война в Украине идет 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска продвинулись к югу от Мирнограда, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Также у армии РФ новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.