Президент Польши Кароль Навроцкий вновь раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу.

Критику в адрес Зеленского Навроцкий высказал в интервью изданию Wirtualna Polska.



По его словам, если исторические вопросы, такие как эксгумация на Волыни, важны для значительной части польского общества, украинская сторона не может их игнорировать, как и вопросы защиты польских аграриев.

"Мы потеряли элемент партнерства между Польшей и Украиной. Президент Зеленский воспринимает Польшу как стабильный актив, в отношении которого не нужно делать никаких особых шагов. Я чувствую, что президент Владимир Зеленский за последние годы привык воспринимать Польшу как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ничего согласовывать, не нужно разговаривать, потому что мы были рядом и давали всё. Мы поддерживаем Украину и будем поддерживать в дальнейшем, но мы должны научиться функционировать как партнеры, а не как младшие партнеры", - заявил Навроцкий.

Он добавил, что Зеленский охотнее работает с лидерами Западной Европы, хотя украинский президент "должен быть главным заинтересованным в присутствии Польши за столом переговоров".

Кроме того, политик обратил внимание на большой перерыв с момента последнего визита Зеленского в Польшу и заявил, что может привести примеры "многих ошибок" со стороны президента Украины или украинской дипломатической команды.

Навроцкий хочет обсудить с Зеленским дела, которые "не только не были реализованы, но во многих случаях даже не были начаты", но при этом являются важными для поляков.

"Верю ли я, что мы можем достичь партнерства? Да. Я не знаю, какой будет реакция президента Владимира Зеленского, но он знает мои взгляды", - сказал президент Польши.

Ранее между Польшей и Украиной были разногласия по вопросу того, кому из президентов полагается навестить соседнее государство первым.

Напомним, Навроцкий строил свою предвыборную кампанию в том числе на критике Украины и идеологии ОУН-УПА.