Польская полиция готовится к всплеску преступности после окончания войны в Украине.

Об этом сообщает издание Wyborcza со ссылкой на источники.

По словам главнокомандующего полиции генерала Марека Бороня, опасность будет исходит от украинских военных.

"Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с передовой в Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах", – заявил Боронь.

Генерал отметил, что преступные группировки также готовятся к завершению войны, ожидая всплеск спроса на наркотики и психотропные препараты.

При этом он подчеркнул, что уже сейчас в Польше и Украине строится много наркофабрик, а спецслужбы обеих стран сотрудничают, чтобы ликвидировать их.

Напомним, в середине августа президент Польши Кароль Навроцкий призвал криминализовать демонстрацию символики ОУН-УПА и сажать за это в тюрьму. Он назвал бандеровцев из ОУН-УПА "убийцами и извращенцами".

Затем Навроцкий направил в Сейм проект закона об уголовной ответственности за распространение "бандеровской идеологии".