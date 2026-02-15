Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Польша должна иметь свое ядерное оружие.

Об этом польский лидер заявил в интервью газете Polsat News.

По словам политика, он не знает будет ли Польша иметь ядерное оружие, но выступает за любое укрепление суверенитета.

"Я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту. Этот путь, с соблюдением всех международных норм, по которому мы должны следовать. Нам нужно работать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы - страна, находящаяся прямо на границе вооруженного конфликта. Мы знаем, каково соотношение агрессивной, имперской Российской Федерации и Польши", - цитирует президента Polsat News.

При этом Навроцкий отметил, что Россия может "отреагировать агрессивно" на такие планы.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара может рассмотреть возможность присоединения к региональной гонке ядерных вооружений из‑за опасений по поводу ядерных амбиций Ирана.

Напомним, по данным западных СМИ, Европа впервые после холодной войны рассматривает собственную программу ядерного сдерживания без США.