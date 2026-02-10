Турция, у которой нет ядерного оружия, может рассмотреть возможность присоединения к региональной гонке ядерных вооружений из-за опасений по поводу ядерных амбиций Ирана.

Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает агентство Bloomberg.

По его словам, разработка ядерного оружия "должна рассматриваться в более широком контексте", поскольку это "стратегический вопрос высокого уровня".

При этом Фидан заверил, что Анкара не желает нарушать хрупкий баланс сил в регионе, что может спровоцировать ядерную конкуренцию.

"Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Например, страны, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке", - сказал глава ведомства.

Он также обвинил Израиль в наличии ядерного оружия. По мнению Анкары, это подрывает региональную стабильность. Израиль не подтверждает и не опровергает информацию о том, что он фактически состоит в клубе ядерных держав.

Издание отмечает, что в Турции, на военной авиабазе Инджирлик в 110 км от сирийской границы, размещены десятки американских ядерных боеголовок.

Ранее агентство писало, что США и Россия вступают в эпоху неопределенности и риска новой гонки вооружений впервые с 1980-х в связи с истечением срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут обсуждать с РФ перспективы выработки договора на смену ДСНВ.