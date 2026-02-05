США и Россия вступают в эпоху неопределенности и риска новой гонки вооружений впервые с 1980-х в связи с истечением срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Об этом пишет Bloomberg.

"Непосредственная опасность заключается в том, что в отсутствие правовых ограничений и мер проверки обе страны вернутся к планированию наихудшего сценария и начнут загружать сотни дополнительных боеголовок на вооружение своих развернутых сил из-за опасений, что другая страна делает то же самое. Соединенные Штаты и Россия обладают значительными возможностями для загрузки, которые позволят им резко увеличить количество развернутых ядерных боеголовок за короткий промежуток времени", - сказал старший научный сотрудник проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых Маккензи Найт-Бойл.

Срок действия договора СНВ-3 истекает на фоне ухудшения отношений между Россией и Европой до самого плачевного уровня за последние десятилетия из-за войны в Украине и неопределенности среди союзников США относительно их долгосрочных обязательств в военном альянсе НАТО.

Китай наращивает свои стратегические силы, а другие страны рассматривают необходимость в ядерном оружии для собственной защиты, поскольку крупные державы всё чаще борются за доминирование в своих регионах.

Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп определит дальнейший курс в области контроля над ядерным оружием и разъяснит его "в соответствии со своим собственным графиком".

По словам источника, некоторые конгрессмены-республиканцы призывали Трампа не рассматривать предложение президента РФ Владимира Путина о продлении обязательств на год без письменного подтверждения, потому что это может ограничить возможности США, но не РФ. Но были и те, кто выступал за принятие предложения.

Ранее президент США говорил о желании подключить к новому соглашению о наступательных вооружениях Китай. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил 3 февраля, что "ядерная мощь Китая ни в коем случае не находится на одном уровне с США, несправедливо и неразумно просить Китай присоединиться к переговорам о ядерном разоружении на данном этапе". Пекин призвал Вашингтон принять предложение Москвы.

В отдельном материале мы приводили три точки зрения на судьбу договора СНВ-3, которые, по данным западных СМИ, сложились в окружении Трампа.