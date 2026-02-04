Кремль констатировал истечение срока действия договора об ограничениях ядерных вооружений между США и Россией (ДСНВ).

По этому поводу МИД РФ сделал заявление сегодня вечером.

Москва утверждает, что Белый дом так и не дал ответ на предложение президента РФ Владимира Путина после 5 февраля 2026 года придерживаться прежних ограничений ещё в течение 12 месяцев.

"В текущих условиях Россия исходит из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами", – говорится в заявлении МИД РФ.

Также заявлении говорится, что после истечения срока действия ДСНВ Москва готова к "решительным военно-техническим контрмерам" для "купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности".

Кремль заявляет, что дальнейшая российская линия в сфере стратегических наступательных вооружений будет выстраиваться "с учётом анализа военной политики США и общей стратегической обстановки".

Ранее Медведев заявил, что впервые за 50 лет между Россией и США нет договоров о ядерном сдерживании.

Напомним, в СМИ проходила информация, что Трамп хочет привлечь Китай к заключению нового ДСНВ.