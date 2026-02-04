Между Россией и США впервые за более чем 50 лет больше нет никаких договоров о ядерном сдерживании.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Вот и всё. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОВ 1, ОСВ 2, СНВ I, СНВ II, ССНП, СНВ III – всё это в прошлом", – написал он.

К своему посту Медведев добавил мем из сериала "Игра престолов" с подписью "Зима близко".

Напомним, что 5 февраля истекает срок действия договора СНВ-3. Подписанный в 2021 году договор СНВ-3 ограничивает количество развернутых каждой страной ядерных боеголовок до 1550. Этого более чем достаточно, чтобы уничтожить друг друга и большую часть мира.

Трамп ранее говорил о желании включить в новый договор Китай, а Путин также требовал от Великобритании и Франции участия в новом договоре.

Между тем стрелки часов Судного дня передвинули на 4 секунды к ядерной полуночи (вероятности ядерной войны) - до самого высокого уровня в истории этого проекта: с 89 до 85 секунд до полуночи.