Стрелки часов Судного дня передвинули на 4 секунды к ядерной полуночи (вероятности ядерной войны - Ред.) - до самого высокого уровня в истории этого проекта - с 89 до 85 секунд до полуночи.

Об этом сообщает The Bulletin of the Atomic Scientist.

По данным ресурса, с трудом достигнутые глобальные договоренности рушатся, ускоряя конкуренцию великих держав по принципу "победитель получает все".

Среди причин такого решения ученые проекта отметили:

войну в Украине, повышающую риск ядерной эскалации;

истечение срока действия договора между РФ и США об ограничении ядерных арсеналов;

возможное размещение оружия в космосе;

рост количества вооруженных конфликтов в мире;

ослабление международных механизмов безопасности и дипломатии;

использование искусственного интеллекта в военной сфере;

усиление засух, волн тепла и наводнений, связанных с глобальным потеплением.

Как известно, "Бюллетень ученых-атомщиков" был основан в 1945 году Альбертом Эйнштейном, Робертом Оппенгеймером и исследователями Чикагского университета, сыгравшими ключевую роль в разработке первого атомного оружия в рамках Манхэттенского проекта. Два года спустя группа представила часы Судного дня как символический способ сообщить о техногенных угрозах человечеству и планете.

В прошлом году мы писали, что стрелки на часах Судного дня перевели на секунду вперед.

Напомним, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) России Дмитрий Кузякин заявил, что в стране подготовили несколько сценариев применения FPV-дрона "Судного дня" для мониторинга радиационного заражения в случае ядерных ударов.