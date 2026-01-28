На 4 секунды вперед. Стрелки часов Судного дня перевели ближе к ядерной полуночи
Стрелки часов Судного дня передвинули на 4 секунды к ядерной полуночи (вероятности ядерной войны - Ред.) - до самого высокого уровня в истории этого проекта - с 89 до 85 секунд до полуночи.
Об этом сообщает The Bulletin of the Atomic Scientist.
По данным ресурса, с трудом достигнутые глобальные договоренности рушатся, ускоряя конкуренцию великих держав по принципу "победитель получает все".
Среди причин такого решения ученые проекта отметили:
- войну в Украине, повышающую риск ядерной эскалации;
- истечение срока действия договора между РФ и США об ограничении ядерных арсеналов;
- возможное размещение оружия в космосе;
- рост количества вооруженных конфликтов в мире;
- ослабление международных механизмов безопасности и дипломатии;
- использование искусственного интеллекта в военной сфере;
- усиление засух, волн тепла и наводнений, связанных с глобальным потеплением.
Как известно, "Бюллетень ученых-атомщиков" был основан в 1945 году Альбертом Эйнштейном, Робертом Оппенгеймером и исследователями Чикагского университета, сыгравшими ключевую роль в разработке первого атомного оружия в рамках Манхэттенского проекта. Два года спустя группа представила часы Судного дня как символический способ сообщить о техногенных угрозах человечеству и планете.
В прошлом году мы писали, что стрелки на часах Судного дня перевели на секунду вперед.
Напомним, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) России Дмитрий Кузякин заявил, что в стране подготовили несколько сценариев применения FPV-дрона "Судного дня" для мониторинга радиационного заражения в случае ядерных ударов.