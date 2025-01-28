Стрелки "часов Судного дня" в этом году перевели на одну секунду ближе к "ядерной полуночи". Теперь до нее осталось 89 секунд.

"Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир", - заявил председатель совета науки и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" Дэниэл Холтс.

"Мы переводим часы ближе к полуночи, потому что не видим достаточного позитивного прогресса в решении глобальных проблем, с которыми сталкиваемся, включая ядерный риск, изменение климата, биологические угрозы и достижения в области "подрывных технологий", таких как искусственный интеллект. Страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают размеры арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, которое может уничтожить цивилизацию", - добавил ученый.

Часы Судного дня - это проект ученых-атомщиков Чикагского университета, который они начали в 1947 году на отметке 23:53, сразу после создания первой американской атомной бомбы.

Сначала часы отражали только угрозу ядерной войны, а с 2007 года учитываются также изменения климата и технологические достижения, которые могут привести к глобальной катастрофе.

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной ситуации и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь - это момент ядерного катаклизма.

Наибольшее удаление от полуночи (23:43) было зафиксировано в 1991 году, после окончания холодной войны.

Напомним, в прошлом году стрелки на "часах Судного дня" не стали переводить. Среди основных угроз, которые могут привести к "апокалипсису", назывались войны в Украине и секторе Газа, климатический кризис и искусственный интеллект.

А в 2023 году стрелки "часов Судного дня" перевели на 10 секунд вперед. Тогда создатели инициативы объяснили это тем, что ядерная угроза высока как никогда в истории.