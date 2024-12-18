Обычно беззвучная радиостанция УВБ-76, она же "радиостанция Судного дня" и "Жужжалка", которую связывают с Министерством обороны РФ, внезапно активизировалась, передав рекордное количество слов и включив трек певца Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов) и музыку из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

В сети это связали с подготовкой к удару ядерным оружием или "Орешником". Однако у активизации станции есть и более банальные объяснения.

Название "Жужжалка" появилось потому, что станция передает только жужжание на частоте 4625 кГц. Она транслирует маркёр канала, который звучит как короткий сигнал, повторяющийся 25 раз в минуту. Иногда маркёр прерывается и происходит передача голоса на русском языке. В последний раз ее эфир прерывался словами за несколько дней до вторжения РФ: 20 февраля, 22 февраля и 23 февраля 2022 года. Тогда звучали слова "нюхостих", "неудержимый", "мужощелк" и тому подобное.

11 декабря 2024 года "Жужжалка" передала в эфир сразу 24 сообщения за сутки: "хунхуз", "азбука", "нанайка" и др. Это стало самой "многословной" передачей в истории.

Вчера, 17 декабря, станция вдруг включила трек Шамана "Я русский". Затем символы на экране, которые демонстрируют частоты, сложились в изображение животного, а потом — в слово Gromel. В эфире прозвучало: "Это Громель". Потом радиостанция передала композицию из "Лебединого озера", которая стала символом распада СССР, а затем и гимн Союза.

В Z-пабликах пишут, что музыку поверх трансляции радиостанции довольно часто включают ради забавы радиолюбители и сделать это довольно легко. Однако передачу слов телеграм-каналы не поясняют.

С запуска "Жужжалки" в 1970-х (по другим данным, в 1982-м) она окутана мифами. Её часто называют одним из элементов российской системы "Периметр" — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны. По одной из версий, если сигнал "Жужжалки" прервётся, "Периметр" запустит ответный ядерный удар по предполагаемому противнику. Поэтому её и называют "радиостанцией Судного дня".

Согласно другим предположениям, радиостанция транслирует секретные сообщения, в том числе для того, чтобы подтвердить готовность операторов на принимающих станциях. Либо же это метод связи российской разведки.

Ранее мы сообщали, что США переместили "самолет Судного дня" в Европу.

Также СМИ писали о поимке в Мексике редкой рыбы Судного дня, которая, по легендам, предвещает конец света.