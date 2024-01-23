В этом году стрелки на "часах Судного дня" не стали переводить.

До "точки ядерного апокалипсиса" по-прежнему, как и год назад, остается 90 секунд - и это самый опасный показатель за всю историю существования символических часов.

Журнал "Бюллетень учёных-атомщиков", проводящий эту акцию, заявил, что действия, к которым он призывал в прошлом году, не были приняты должным образом и угроза остается "неприемлемо высокой и продолжает существовать с неослабевающей жестокостью".

Среди основных угроз, которые могут привести к "апокалипсису", называются войны в Украине и секторе Газа, климатический кризис и искусственный интеллект.

"Часы Судного дня" - проект журнала Чикагского университета "Бюллетень учёных-атомщиков". Проект запустили в 1947 году. Полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Напомним, что в прошлом году стрелки "часов Судного дня" перевели на 10 секунд вперед. Тогда создатели инициативы объяснили это тем, что ядерная угроза высока как никогда в истории. Последний раз стрелка на часах отдалялась от полуночи в 2010 году. Тогда время составило 23:54. С тех пор стрелка двигалась только вперед.

В 2022 году стрелки символических часов замерли на отметке 100 секунд до ядерной катастрофы.