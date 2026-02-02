Президент США Дональд Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию, которые истекают уже в четверг, и включить Китай в переговорный процесс о контроле над вооружениями.

Об этом газете Financial Times заявмл американский чиновник из Белого дома.

"Президент Трамп неоднократно заявлял о необходимости решения проблемы угрозы, которую ядерное оружие представляет для мира, и дал понять, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и вовлечь Китай в переговоры о контроле над вооружениями", — заявил представитель Белого дома.

Издание напомнило о предложении президента РФ Владимира Путина, чтобы США и Россия добровольно продолжали соблюдать действующие ограничения после истечения срока договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Трамп назвал это "хорошей идеей", но так и не дал официального ответа. Он лишь заявил, что предпочел бы "новое, гораздо более выгодное соглашение" с Россией и Китаем. По мнению FT, Трамп ещё может объявить в последнюю минуту, что намерен принять предложение Путина.

В конце января Дмитрий Медведев отмечал, что напряженность вокруг Украины и принципиальные разногласия с Вашингтоном по поводу контроля над вооружениями делают заключение нового соглашения маловероятным.

"Очевидно, что со стороны США не поступает достаточно позитивных сигналов… Лучше не заключать никакого [нового соглашения], чем заключить такое, которое лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах", — сказал тогда заместитель председателя Совбеза РФ.

Отметим, что подписанный в 2021 году договор СНВ-3 ограничивает количество развернутых каждой страной ядерных боеголовок до 1550. Этого более чем достаточно, чтобы уничтожить друг друга и большую часть мира.

Напомним, при Джо Байдене республиканцы внесли в конгресс проект закона о выходе США из ДСНВ.

А чуть менее года назад в Москве дали понять, что не будут вести переговоры с властями США о ядерном разоружении, пока не будут решены другие вопросы и "восстановлено доверие".