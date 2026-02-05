США будут обсуждать с РФ перспективы выработки договора на смену Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без временных соглашений.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Таким образом она прокоментировала вопрос журналиста о ядерных вооружениях, который звучал так:

"Что касается пакта о ядерных вооружениях, мы видели публикацию президента на эту тему. Но можете ли вы сказать, существует ли временное соглашение с Россией о соблюдении условий договора СНВ-III, пока идут переговоры?".

Ливитт ответила:

"Насколько мне известно, нет. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, Дженнифер, я просто хочу повторить то, что сказал президент. Буквально несколько мгновений назад он написал: Соединенные Штаты – самая могущественная страна в мире... Вместо того чтобы продлевать СНВ-III — плохо подготовленную Соединенными Штатами сделку, которая, добавлю, была пересмотрена при бывшем президенте Бараке Обаме и которая, помимо всего прочего, грубо нарушается, – президент хочет, чтобы наши эксперты по ядерным вопросам работали над новым, улучшенным и модернизированным договором, который сможет действовать долгое время в будущем. Именно это Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Россией".

Ранее мы писали, что на переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби представители России и США договорились восстановить диалог по военной линии на высоком уровне, который был приостановлен в 2021 году, незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, накануне Кремль констатировал истечение срока действия договора СНВ между США и Россией.