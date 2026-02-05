Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости заключения нового договора о ядерном сдерживании вместо Договора о сокращении ядерных вооружений с Россией (ДСНВ), скрок которого истёк сегодня.

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

"Соединённые Штаты – самая могущественная страна в мире. В свой первый срок я полностью перестроил нашу армию, включая новые и многие модернизированные ядерные вооружения. Я также создал Космические силы и сейчас продолжаю укреплять наши Вооружённые силы на уровнях, которых мир ещё не видел. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Второй мировой войны – "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие. Я остановил разрастание ядерных войн по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной. Вместо продления "нового ДСНВ" (плохо согласованного соглашения со стороны Соединённых Штатов, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), нам следует поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который сможет действовать ещё долгие годы в будущем", – подчеркнул президент США.

Напомним, сегодня американский новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Москва уже работают над продлением ДСНВ.

"США и РФ близки к соглашению о продлении договора о контроле над ядерными вооружениями после истечения его срока действия", – говорится в статье.

По сведениям издания, переговоры на эту тему с российскими официальными лицами вели представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Следующим шагом станет личное одобрение документа президентами обеих стран.

Поскольку срок действия договора истекает сегодня, неясно, будет ли соглашение о соблюдении его условий в течение дополнительного периода времени – возможно, шести месяцев – закреплено каким-либо формальным образом, отмечает Axios.

Ранее в Bloomberg писали, что истечение срока договора СНВ-3 грозит новой гонкой ядерных вооружений.

Издание Politico также пишет, что истечение срока действия ДСНВ создаёт угрозу глобальной нестабильности.