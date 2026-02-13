Европа впервые после холодной войны рассматривает собственную программу ядерного сдерживания без США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что на фоне войны в Украине и опасений по поводу надежности гарантий США европейские столицы начали искать дополнительные варианты сдерживания.

Особую роль в дискуссиях играет фактор РФ, обладающий крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

В настоящее время ядерное оружие в Европе имеют только Великобритания и Франция - около 400 боеголовок, тогда как США имеют более 1600. При этом Британия в значительной степени зависит от американских поставок, а Франция способна самостоятельно производить ядерные боеголовки.

По данным Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон может предложить партнерам распространение французского ядерного сдерживания на другие страны Европы. Одним из направлений также называют углубление координации между Францией и Великобританией, в частности, в рамках подписанной в прошлом году Северудской декларации, которая предусматривает согласованные действия в сфере ядерного сдерживания.

Обсуждения, по информации агентства, проходят в узких форматах, преимущественно между странами, размещающими американские военные объекты или расположенными вблизи России. Часть консультаций проходит на военном уровне без публичной политической конкретики.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил на Мюнхенской конференции безопасности, что такие разговоры действительно ведутся. В то же время он подчеркнул, что Европа не будет нарушать международные и юридические обязательства, а все решения будут приниматься в рамках НАТО без создания "зон различной безопасности".

Эксперты предостерегают, что создание полноценного общеевропейского ядерного щита связано с огромными издержками, политическими рисками и нарушением договоров о нераспространении. Даже сценарии с подготовкой "под ключ" потребовали бы атомной инфраструктуры, обогащения урана и политической готовности идти на серьезный международный конфликт.

В то же время более реалистичной альтернативой называют развитие современных неядерных систем сдерживания. В 2025 году страны ЕС и Великобритания совокупно потратили более 530 млрд долларов на оборону, усиливая обычные военные возможности.

В НАТО при этом уверяют в неизменности американских обязательств. Генсек альянса Марк Рютте и представители Минобороны США неоднократно заявляли, что ядерное сдерживание продолжает распространяться на всех союзников.

Ожидается, что тема европейского ядерного сдерживания станет одной из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности, отражая более глубокие изменения в подходах Европы к собственной безопасности.

О том, что президент США Дональд Трамп готовится возобновить ядерную гонку вооружений мы писали в отдельном материале.