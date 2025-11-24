Самой младшей освобожденной из белорусского заключения украинкой оказалась 18-летняя Мария Мисюк.

Как стало известно, в 2022 году девушка вместе с семьей переехала из Украины в Беларусь, где 9 марта 2024 года была задержана в возрасте 16 лет.

Она была обвинена в терроризме и приговорена к заключению в колонии. Марию и еще 6 подростков задержали по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Мисюк обвинили в создании "анархистской ячейки "Черные соловьи" под руководством "Национальной освободительной армии Украины" для осуществления диверсий в Беларуси и России.

22 ноября мы писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 украинца. Это стало результатом договоренностей белорусского лидера и президента США Дональда Трампа.

Летом Александр Лукашенко в Минске встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и освободил 14 оппозиционеров, в том числе мужа Светланы Тихановской.

