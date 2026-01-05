В Сухопутных войсках ВСУ назвали число нападений на военкомов за время войны
В Украине за время войны было зафиксировано 272 нападения гражданских на сотрудников ТЦК, четыре военкома погибли.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ на запрос СМИ.
По всем четырем смертельным случаям продолжаются досудебные расследования. Открыты уголовные дела, однако приговоров суда пока нет.
Всего же открыто 205 уголовных производств из-за нападения на сотрудников ТЦК при исполнении.
Напомним, в начале декабря во Львове зарезали сотрудника ТЦК и СП во время проверки документов.
Ранее мы также сообщали, что в Кременчуге в ТЦК во время прохождения мужчиной военно-врачебной комиссии произошла стрельба. По данным СМИ, доставленный туда принудительно мужчина потребовал отпустить его и пригрозил применить оружие, а после отказа выстрелил в военкомов. В результате инцидента были ранены двое сотрудников военкомата.
Война в Украине идет 1412-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 5 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.