В Украине за время войны было зафиксировано 272 нападения гражданских на сотрудников ТЦК, четыре военкома погибли.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ на запрос СМИ.

По всем четырем смертельным случаям продолжаются досудебные расследования. Открыты уголовные дела, однако приговоров суда пока нет.

Всего же открыто 205 уголовных производств из-за нападения на сотрудников ТЦК при исполнении.

Напомним, в начале декабря во Львове зарезали сотрудника ТЦК и СП во время проверки документов.

Ранее мы также сообщали, что в Кременчуге в ТЦК во время прохождения мужчиной военно-врачебной комиссии произошла стрельба. По данным СМИ, доставленный туда принудительно мужчина потребовал отпустить его и пригрозил применить оружие, а после отказа выстрелил в военкомов. В результате инцидента были ранены двое сотрудников военкомата.

Война в Украине идет 1412-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 5 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

