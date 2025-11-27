Бывший генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко спрогнозировал, что армия РФ может захватить Херсон и пойти на Николаев при существующих методах руководства и отношении к войне.

Об этом Марченко рассказал в интервью экс-нардепу Бориславу Березе.



"Ситуация очень напряжённая. Настроение у людей и так плохое, я не хочу ухудшать его ещё больше, но скажу, что ситуация очень напряжённая, очень плохая. Если дальше всё будет происходить так же, то дальше мы будем терять — понемногу, побольше — но мы будем терять земли. Они захватят Покровск, потом зайдут в Днепропетровскую область, потом пойдут на Запорожскую область, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон, пойдут на Николаев. Так оно и будет происходить, к сожалению, при таком руководстве и при таком отношении к войне", - заявил Марченко.

О ситуации на фронте также высказался президент Беларуси Александр Лукашенко. В интервью телеканалу "Россия" он заявил, что армия РФ может попытаться захватить Николаев и Одессу.

Белорусский лидер призвал президента Украины Владимира Зеленского "подумать исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть".

"А у тебя есть все: и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что верит "как никогда" в близкое завершение войны в Украине и что в мирном плане США "не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться".

Напомним, на встрече в Киеве министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил власти Украины о вероятном поражении на фронте.

Также о резком ухудшении ситуации на фронте сообщил замкомандира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.