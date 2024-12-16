Немецкий парламент Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и проголосовал за роспуск правительства.

Из 733 парламентариев 394 отказали Шольцу в доверии (для вотума недоверия требовался минимум в 367 голосов).

Теперь Шольц должен предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. На принятие этого решения у президента ФРГ будет 21 день. Действующее правительство продолжит свою работу вплоть до проведения внеочередных выборов, которые, предварительно, пройдут 23 февраля 2025 года.

Рейтинги показывают, что социал-демократическая партия Шольца проиграет выборы. А первое место займёт союз ХДС/ХСС во главе с Мерцем.

В то же время рейтинги ХДС/ХСС начали падать (сейчас у них 31%), а социал-демократов расти (сейчас - 17%).

Также растут и рейтинги правей партии "Альтернатива для Германии" (21%), которая выступает против поддержки Украины и за восстановление отношений Германии с Россией.

Напомним, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Шольца кандидатом в канцлеры. Решение было принято единогласно после отказа министра обороны Бориса Писториуса выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.