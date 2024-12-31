Российские войска сохраняют продвижение на Покровском направлении Донецкой области. Сегодня неприятель вошёл в деревню Нововасильевка, закрепившись на окраине населённого пункта.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосильевка-Новоелизаветовка-Новоеленовка. Задействуются мопеды/мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", – пишет офицер.

По его словам, россияне несут большие потери, но продолжают наступление.

В свою очередь военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" сообщает, что армия РФ прорвалась в западную часть Курахово и установила свой флаг возле завода "Электросталь", "тем самым подтверждая контроль этой части промки на западе города".

"Они там находятся достаточно свободно, никакого давления нет. Не удивлюсь, если до завтра они полностью заберут всю промку", – добавил военный.

Отметим, что российские телеграм-каналы сегодня публиковали видео из западной части города, о котором, судя по всему, и говорит "Мучной". До западной границы Курахово от этого места около 1 километра.

Ряд российских военных пабликов пишет, что армия РФ уже контролирует весь город, заняв и оставшуюся часть промки, но визуальных подтверждений этому пока нет.

На карте украинского военного паблика Deep State промзона Курахово обозначена частично в серой зоне, частично под контролем ВСУ.

Ранее военный с позывным "Мучной" сообщил, что под Покровском войска РФ захватили здание стратегически важной шахты.

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